information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 15:43

Ereintées et à contrecœur, les infirmières sont de nouveau en grève mercredi 18 et jeudi 19 en Angleterre, poursuivant un mouvement inédit pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail, dans un Royaume-Uni confronté à une forte inflation.