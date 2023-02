Royaume-uni : les Britanniques se mobilisent pour réclamer des hausses de salaire

information fournie par France 24 • 01/02/2023 à 09:35

Le Royaume Uni traverse une période de turbulence avec les plus grandes grèves depuis les années 80, à l'époque d'une certaine Margaret Thatcher. Le prix du chauffage a triplé pour certains habitants, le coût de la vie flambe et les salaires stagnent, notamment dans le secteur public. Ce mercredi 1er février, jusqu'à un demi-million de personnes pourraient débrayer et les perturbations toucheront tous les secteurs de l'économie.