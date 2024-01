information fournie par France 24 • 17/01/2024 à 11:47

Au Royaume-Uni, après un premier vote en décembre, le projet de loi pour reconnaître le Rwanda comme un pays sûr est de nouveau discuté à la Chambre des communes ce mardi 16 et mercredi 17 janvier. Depuis la signature de l'accord polémique entre Londres et Kigali, pour un montant initial de plus de 160 millions d'euros, aucun demandeur d'asile n'a encore été envoyé au Rwanda par le gouvernement britannique. Les précisions de Bénédicte Paviot depuis Londres.