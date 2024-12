information fournie par France 24 • 25/12/2024 à 10:00

Teapot Island est une destination insolite au sud de l’Angleterre. Ce lieu unique attire les passionnés de thé et les curieux, venus admirer une collection exceptionnelle de théières, des plus classiques aux plus excentriques. Qu’elle soit en porcelaine délicatement ornée ou arborant des designs plus fantaisistes, la théière s’est imposée comme un véritable symbole de l’art de vivre à la britannique. Reportage de nos confrères de France 2.