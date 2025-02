information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 18:17

Trente ans après la découverte des horreurs de la dictature Ceaușescu, en Roumanie, nos reporters ont enquêté sur l'un des épisodes les plus sombres de l’histoire du pays, celle des "foyers-hôpitaux", où des milliers d'enfants ont été placés et maltraités. Alors qu’une partie de la société est nostalgique de l'époque communiste, le travail de mémoire et de justice est loin d’être abouti en Roumanie.