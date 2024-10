information fournie par France 24 • 25/10/2024 à 10:18

La fondation No More Plastic lutte contre les problèmes environnementaux et de santé publique qu’impliquent l’utilisation massive du plastique dans notre quotidien. Sa présidente et fondatrice, Rosalie Mann, vient de publier un ouvrage aux éditions La Plage pour alerter sur ces risques - dont certains, comme ceux liés au recyclage du plastique, restent peu connus - et inciter les multinationales à revoir leur modèle de production.