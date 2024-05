Romance fictive, fiancé d'une heure... Le Japon, laboratoire des nouvelles formes d’amour

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 11:46

Natalité au plus bas et taux de célibat qui explose : tout semble indiquer que les Japonais ont renoncé à l’amour. Mais les chiffres sont trompeurs, car au Japon, de plus en plus, on aime autrement. L'archipel, qui est pourtant en retard sur le mariage homosexuel – toujours considéré comme illégal –, est devenu le laboratoire des nouveaux types de relations : virtuelles, solitaires ou encore désintéressées du sexe. Nos correspondants, Alexis Brégère et Mélodie Sforza, ont enquêté sur ces nouveaux codes amoureux au pays du Soleil levant.