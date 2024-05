information fournie par France 24 • 11/05/2024 à 21:35

Retour sur la présidentielle au Tchad du 6 mai. Les résultats donnent le chef de la transition Mahamat Idriss Déby en tête avec un peu plus de 61% des voix, contre 18,5% pour le Premier Ministre Succès Masra qui conteste cette victoire et dénonce des fraudes. Quel avenir pour l'opposition? Quelle évolution des rapports avec les Occidentaux alors que la Russie gagne du terrain ? Eclairage en images et en archives avec Roland Marchal, chercheur au CERI de Sciences Po et spécialiste du Tchad.