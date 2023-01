Roberta Metsola : "Les discussions bilatérales non contrôlées avec un pays-tiers à l'UE, c’est non"

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 18:09

Invitée de Caroline de Camaret, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola défend les mesures qu’elle souhaite voir mises en place pour lutter contre la corruption, afin de redorer le blason de l’institution suite au Qatargate, et avant les élections européennes de 2024. Elle se félicite de l'élection de l’eurodéputé socialiste et démocrate luxembourgeois Marc Angel, qui vient d’être nommé vice-président, pour remplacer la Grecque Eva Kaili, démise de son mandat et incarcérée depuis la mi-décembre. Elle nous parle également de la guerre en Ukraine et de la coopération européenne et revient sur son élection il y a tout juste un an.