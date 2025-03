Robert de Niro face à lui-même dans "The Alto Knights"

information fournie par France 24 • 19/03/2025 à 15:10

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !", Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les meilleurs films de la semaine. À commencer par "The Alto Knights" avec Robert de Niro. L'acteur de 81 ans y campe non pas une, mais deux figures de la mafia new-yorkaise du siècle dernier et se donne lui-même la réplique ! Également à voir en salles, Leila Bekhti et Jonathan Cohen dans "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" et les débuts du cinéma dans "Lumière, l'aventure continue", un documentaire de Thierry Frémaux.