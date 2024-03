information fournie par France 24 • 25/03/2024 à 12:14

Raphaël Glucksmann, tête de liste pour le PS et Place publique, s'est lancé dimanche dans la bataille des européennes avec un grand meeting près de Toulouse, pour "réveiller l'Europe", dénonçant "l'indolence" et le "concentré d'égocentrisme et d'indifférence" face à la situation en Ukraine.