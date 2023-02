Retraites en France : des efforts pour tous... et surtout pour toutes

information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 17:34

La réforme des retraites était censée réduire les inégalités à destination des Françaises, et pourtant des études d’impact montrent que c’est tout le contraire : elles devront travailler quelques mois de plus que les hommes. Nos invitées, l'économiste italienne Elena Bassoli et la porte-parole d'Osez le féminisme Fabienne El Khoury nous aident à décrypter les raisons de cette situation. Également au sommaire : en Égypte, les femmes DJ sont rares, mais elles contribuent à faire bouger les lignes.