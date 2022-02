Retrait de Barkhane du Mali : "Une libération" pour l'armée malienne et une partie de la population

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 14:23

La France et ses partenaires impliqués dans la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel ont décidé de retirer leurs forces militaires du Mali, jugeant désormais impossible de coopérer avec la junte malienne. Ces alliés déclarent toutefois vouloir "rester engagés dans la région" et sont convenus de "poursuivre leur action conjointe contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Niger et dans le Golfe de Guinée".