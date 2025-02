information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 10:07

En RDCongo, la situation reste volatile dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Les appels à la dés-escalade et au cessez-le-feu se multiplient, sans succès. Aujourd’hui, l’ONU accuse le M23 d’exécutions sommaires d’enfants à Bukavu et exhorte le groupe armé ainsi que le Rwanda à respecter le droit international.