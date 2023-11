République Centreafricaine : un an de plus pour la force onusienne, la MINUSCA

information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 10:26

Au moment où la Mission des nations Unies du Mali quitte le pays - et ou celle de RDC est fortement controversée - la MINUSCA, mission des nations Unies en Centrafrique, établie depuis 2014 cherche à renouveler son mandat cette année. Ses responsables seront à New York les 14 et 15 novembre pour négocier la reconduction du mandat. 18 000 personnes travaillent actuellement en RCA dans le cadre de cette mission. La situation dans le pays s’est améliorée sur le plan politique, avec de gros besoins sur le plan humanitaire.