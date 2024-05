information fournie par France 24 • 15/05/2024 à 14:35

C’est une avancée importante pour la lutte contre certain cancer. Dans ce billet Sciences, on vous parle de la révolution des cellules CAR-T, qui sont au cœur d’une stratégie d’immunothérapie cellulaire en plein développement et qui vise à combattre le cancer en s’appuyant sur le propre système immunitaire du patient.