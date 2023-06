information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 14:08

La France accueille des dirigeants du monde entier à l'occasion du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se veut plus solidaire et davantage adapté à la lutte contre le changement climatique et d’autres défis, comme la pauvreté et les inégalités. Un point presse a eu lieu pour clôturer cet événement.