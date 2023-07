Replacer la nature au cœur des villes : Strasbourg, pionnière de l'écologie urbaine

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 13:42

L'étalement urbain est l'un des principaux responsables de la perte de la biodiversité mondiale, entraînant la disparition progressive des mammifères, des oiseaux, des papillons et d'autres insectes vitaux dans les zones urbaines. Pourtant, la nature en ville est indispensable pour lutter contre la chaleur urbaine, la pollution de l'air et de l'eau, les risques d'inondation et les émissions de carbone. Certaines villes l’ont bien compris, et remettent la nature au cœur de tous leurs projets d’urbanisme. C'est le cas de Strasbourg, dans l'est de la France, une pionnière en la matière. Reportage de Rebecca Martin et Bastien Dufour de France 24.