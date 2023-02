information fournie par Boursorama • 02/02/2023 à 09:12

Le revirement à 180 degrés de Pékin sur le zéro Covid et la réouverture express de l'économie sont les grandes surprises de ce début d'année. Quel sera l'impact de ce volte-face de Xi Jinping sur la croissance et l'inflation ? L'analyse de Bastien Drut, Responsable Etudes et Stratégie de CPR AM.

Megatrends ! Une émission sur les grandes thématiques de long terme.