Rentrer ou pas ? Les réfugiés syriens en Allemagne s'interrogent sur leur avenir

information fournie par France 24 • 19/03/2025 à 12:43

Entre la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre à Damas et un débat de plus en plus virulent sur l’immigration en Allemagne, de nombreux Syriens s’interrogent sur leur avenir outre-Rhin. Certains préparent déjà leurs bagages pour rentrer dans leur pays d'origine, d’autres attendent avec impatience la reprise des vols entre Berlin et Damas pour pouvoir rendre visite à leur famille, mais n’envisagent pas de retourner vivre en Syrie, car leur vie est désormais en Allemagne. Plus d’un million de réfugiés syriens vivent en en effet dans le pays et une grande partie d’entre eux ont intégré le marché du travail et refait leur vie. Reportage réalisé par Louay Ghabra, Sébastien Millard et Anne Mailliet.

