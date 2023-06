Rencontre avec le roi du pop art japonais Takashi Murakami et ses œuvres monumentales

information fournie par France 24 • 15/06/2023 à 16:25

Pop, kitsch et sexy, Takashi Murakami est souvent comparé à Andy Warhol. En 20 ans, il est devenu l’un des artistes contemporains les plus chers de la planète. Il a exposé au château de Versailles et travaillé avec la marque Louis Vuitton, mais aussi avec les stars de la musique Pharrell Williams et Kanye West. L’artiste japonais est de retour pour une nouvelle exposition monumentale à la galerie Gagosian au Bourget, près de Paris, jusqu'au 22 décembre.