Relayeurs de la flamme olympique : "Nous sommes les porteurs d'une Histoire plus grande que nous"

information fournie par France 24 • 08/05/2024 à 15:32

La flamme des Jeux olympiques et paralympiques est arrivée mercredi au large de Marseille, où elle lancera son périple sur le territoire français. À bord du Belem, mythique trois-mâts de la marine marchande, elle doit parader une bonne partie de la journée en mer avant d’accoster aux alentours de 19 heures, attendue par 150 000 personnes. Au total, 11 000 porteurs se relaieront jusqu'au 26 juillet, dont Marina Gomes, chorégraphe de hip hop, Jean-Claude Perrin, ancien entraîneur d'athlétisme et Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan et président de l'association Life for Paris.