"Refuzniks" en Israël : témoignages d’objecteurs de conscience qui refusent le service militaire

information fournie par France 24 • 25/01/2024 à 12:00

En Israël, une minorité de jeunes refuse d’aller faire son service militaire, pourtant obligatoire pour les hommes, comme pour les femmes. Ces objecteurs de conscience, ou “refuzniks”, ont toujours été stigmatisés dans ce pays, où cette formation est considérée comme un rite de passage et forge l’identité israélienne. Mais depuis le 7 octobre 2023 et alors qu’Israël est entré en guerre à Gaza, ceux qui refusent de servir l’armée sont accusés d’être des "traîtres à la nation". Mélina Huet et Andrew Hilliar ont recueilli les témoignages de jeunes pacifistes, prêts à aller en prison pour défendre leurs convictions.