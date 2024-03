information fournie par France 24 • 14/03/2024 à 08:30

A la Une de la presse, ce jeudi 14 mars, , la situation humanitaire chaque jour plus catastrophique à Gaza, dont les habitants Les habitants de Gaza se retrouvent à la merci des bombardements israéliens, mais aussi des intermédiaires qui font flamber les prix des produits alimentaires. Les témoignages de rares Israéliens et Israéliennes à refuser de faire leur service militaire. Une (nouvelle) polémique à Sciences Po Paris. Et le concours international du mollusque de l’année.