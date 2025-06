Réfugiés congolais au Burundi : des familles séparées par le conflit

information fournie par France 24 • 05/06/2025 à 11:01

Ce jeudi 5 juin, les Burundais sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et conseillers communaux. Ce scrutin, sans grande surprise, est marqué par l'exclusion de l'opposant emblématique Agathon Rwasa, dont la candidature a été invalidée. Le Burundi est également affecté par le conflit en RDC voisine. Plus de 71 000 Congolais ont fui depuis janvier les affrontements entre l’armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, pour trouver refuge au Burundi. C’est la plus grande vague de réfugiés qu’a connu le pays depuis le début des années 2000. Le chaos provoqué par les combats a séparé de nombreuses familles. Reportage de notre correspondante.