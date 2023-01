Réforme des retraites : "on est dans une grande tension"

information fournie par France 24 • 31/01/2023 à 16:00

Le très contesté projet de réforme des retraites est examiné à l’Assemblée nationale depuis ce lundi, à la veille d’une journée de grève. Selon Jean-Christophe Gallien, politologue, communicant et cofondateur du Cabinet de conseils Xenon7, invité de France 24, "il y a un certain nombre de phénomènes qui montre que les choses bougent, et c’est tout l’enjeu de cette course de vitesse entre ce qui se passe au Parlement, et ce qui se passe dans la rue". Décryptage