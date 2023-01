Réforme des retraites en France: "Un grand bond en arrière?"

information fournie par France 24 • 11/01/2023 à 07:53

A la Une de la presse, ce mercredi 11 janvier, les réactions, en France, à la présentation, hier, du projet de réforme des retraites. Le bras de fer entre l’exécutif et les syndicats, au Royaume-Uni, où la proposition d’instaurer un service minimum pendant les grèves provoque un tollé. L’expulsion imminente des écologistes de Lützerath, un petit village d'Allemagne voué à disparaître au profit d’une mine de charbon. Et le quotidien harassant et dangereux des orpailleuses de Sierra Leone.