Réforme des retraites en France : le report de l'âge légal à 64 ans serait l'option retenue

information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 14:16

La Première ministre française Élisabeth Borne doit dévoiler, mardi 10 janvier, sa réforme des retraites. C'est le début d’un long chemin avant la présentation de ce texte devant le Conseil des ministres et ensuite devant le Parlement. Les grandes lignes sont déjà connues et les dernières concertations avec les organisations syndicales et patronales n'ont pas réussi à calmer les esprits concernant une réforme qui marque le premier bras de fer politique de 2023.