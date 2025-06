information fournie par France 24 • 19/06/2025 à 15:02

Sur scène, Redouane Bougheraba n’épargne personne... Et pourtant, il fait salle comble, remplit les Zéniths et même un stade ! Roi marseillais du clash, premier humoriste à avoir rempli le Vélodrome de Marseille l’année dernière, stand-upper, réalisateur, comédien, on le retrouve au cinéma dans "Sur la route de Papa" de Nabil Aitakkaouali et Olivier Dacourt, un road-movie intime où il incarne Kamel, un père qui part au Maroc avec sa mère, sur les traces de son passé.