Reconstruction de Notre-Dame : Cinq ans après, la cathédrale prépare sa réouverture prévue en décembre

information fournie par France 24 • 15/04/2024 à 11:05

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris était ravagée par les flammes. Après cinq ans d'un chantier hors norme, la cathédrale prépare sa réouverture qui reste prévue le 8 décembre, selon Philippe Jost, président de l'établissement public supervisant sa reconstruction. Quelque 250 entreprises et des centaines d'artisans d'art, d'architectes et de professionnels ont participé aux travaux. Retour sur ce chantier hors normes en plateau avec Mathieu Lours, historien de l'architecture et Julien Sauvaget, journaliste de France 24.