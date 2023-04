information fournie par France 24 • 19/04/2023 à 11:16

Cette semaine, une vaste opération d'échange de prisonniers a eu lieu entre le Yémen et l'Arabie Saoudite. Elle intervient après le rapprochement entre l'Iran et le royaume wahhabite. Cette réconciliation entre Téhéran et Riyad est-elle en train de changer la face du Moyen-Orient ? Nous posons la question à Hasni Abidi, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.