information fournie par France 24 • 04/03/2024 à 10:10

Cet hiver, la région himalayenne a connu des records de chaleur et une sécheresse inédite. Ces derniers mois, les températures relevées ont atteint jusqu'à huit degrés de plus que la normale. Un chamboulement climatique, avec un retard de chutes de neige jamais vu en 43 ans, qui s'accompagne d’une fonte des glaciers inquiétante. Les 200 millions d’habitants vivants encore autour des sommets sont poussés à migrer ailleurs. Reportage de Nabeel Ahmed, Selma Daoui et Sajad Hameed.