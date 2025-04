Réchauffement climatique et montée des eaux au Brésil : le littoral rongé par l’érosion

information fournie par France 24 • 08/04/2025 à 10:58

Le Brésil, qui accueille la COP30 en Amazonie en novembre, fait face à une augmentation préoccupante du niveau de la mer. Selon les prévisions de l’ONU, à cause du réchauffement climatique, le niveau de la mer pourrait, par exemple, augmenter de 21 cm dans le village d’Atafona, au nord de l'État de Rio de Janeiro d’ici 2050. La localité vit l'une des plus graves catastrophes environnementales dues à l'érosion côtière au monde. Chaque année, la mer y avance en moyenne de six mètres. Dans tout le pays, plus de 2 millions de personnes seraient concernées à long terme par l’élévation du niveau de la mer. Dans l’Etat de Sao Paulo, à Santos, la mairie cherche à anticiper pour éviter une catastrophe économique et humaine. Reportage de Louise Raulais.