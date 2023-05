information fournie par France 24 • 28/05/2023 à 22:47

Le président turc sortant, Recep Tayyip Erdogan, a remporté le second tour de l’élection présidentielle organisé dimanche avec 52 % des voix. Il est donc reconduit à la tête de la Turquie pour cinq années supplémentaires. Le candidat de l'opposition, Kemal Kiliçdaroglu, a obtenu 47,86% des voix. Ahmet Insel, politologue et économiste et ex-chroniqueur pour Cumhuriyet, était sur France 24 pour évoquer les résultats.