Réarmer l’Europe et s’émanciper de Donald Trump : vers une défense européenne autonome ?

information fournie par France 24 • 21/03/2025 à 18:10

C'est une période cruciale pour la sécurité de l’Europe et de l’Ukraine. Pour renforcer la défense européenne, la Commission a mis sur la table un livre blanc ambitieux, examiné par les 27 États membres réunis en sommet. Cette stratégie est articulée autour du plan ReArm EU pour le réarmement de l’Europe, à hauteur de 800 milliards d’euros, afin de faciliter les investissements des pays volontaires dans le secteur militaire qui pourront ainsi déroger aux règles habituelles de rigueur budgétaire de l’Union européenne. L'objectif est d'affirmer l'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, un allié de plus en plus imprévisible, alors que les Européens achètent 60 % de leurs armes outre-Atlantique. Le livre blanc prévoit désormais une préférence européenne dans la fabrication des équipements militaires de l’UE.