information fournie par France 24 • 26/02/2025 à 00:40

Le M23 veut marquer sa présence dans les villes conquises de l'est de la RDC. Le groupe qualifié de terroriste par Kinshasa a nommé un gouverneur et un vice-gouverneur. Ils étaient à Saké ce mardi à la rencontre des populations, aors qu’à Kinshasa le procureur de la CPI a mis en garde tout groupe armé qui sévit dans l'est du pays.