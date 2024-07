information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 11:46

Annoncée il y a deux semaines par les États-Unis, la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été prolongée de 15 jours, soit jusqu'au 3 août. Cela fait désormais plus de deux ans que l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'affrontent dans le Nord-Kivu. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.