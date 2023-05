information fournie par France 24 • 22/05/2023 à 10:04

Dans l’est de la RD Congo, Kisany, une entreprise créée il y a 20 ans par trois femmes belges il y a tout juste 20 ans, s’est donné un objectif : assurer une autonomie financière aux femmes les plus démunis du Nord-Kivu et du Rwanda. Depuis, plus de 200 femmes ont été formées à la broderie de luxe.. Toutes sont fières d’exporter leurs produits dans le monde entier.