information fournie par France 24 • 27/02/2025 à 16:03

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a accordé un entretien à France 24. En octobre dernier, il avait annoncé avoir renouvelé une enquête en RD Congo sur des allégations de crimes commis depuis 2022 dans le Nord-Kivu, province de l'est du pays. Depuis, les combats se sont intensifiés entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et l'armée congolaise et ses alliés. Pour Karim Khan, les allégations de crimes contre des civils dans le Nord-Kivu "sont des plus graves".