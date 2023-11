information fournie par France 24 • 21/11/2023 à 09:19

Début de campagne en vue des élections en RDC. Pas moins de 25 candidats briguent la présidence dont le chef de l'état sortant Félix Tshisekedi. La garantie d'un grand débat démocratique malgré les menaces dans lest au Nord Kivu ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.