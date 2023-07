RD Congo : violences à Bukombo dans l'est du pays, au moins onze morts

information fournie par France 24 • 18/07/2023 à 11:14

En RD Congo, au moins 11 personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans l’Est du pays. Sur place, la population accuse les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon les experts de l’ONU, et qui se sont emparés de vastes parties du territoire dans la province du Nord-Kivu. Malgré le déploiement de la force régionale est-africaine et les processus de paix en cours, des affrontements sporadiques sont régulièrement signalés entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux.