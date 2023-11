information fournie par France 24 • 30/11/2023 à 11:08

Dans l’est de la RDC, nombreux sont ceux qui ne pourront pas voter le 20 décembre à cause des affrontements entre l’armée congolaise, des groupes armés locaux et les rebelles du M23. Le président Félix Tshisekedi a confirmé en interview sur RFI et France 24 que le vote n’aura pas lieu dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Le retour de la paix est devenu un leitmotiv de campagne pour les 26 candidats, les habitants des ces territoires, eux, se sentent abandonnés.