information fournie par France 24 • 28/12/2023 à 11:29

Un important dispositif policier a été déployé, mercredi à Kinshasa, dans le quartier du palais du Peuple pour empêcher une manifestation interdite de l'opposition, selon les journalistes de France 24. Des jets de pierre ont été échangés entre policiers et manifestants, et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et grenades dispersantes. Les précisions d'Aurélie Bazzara Kibangula, la correspondante de France 24 sur place.