RD Congo : "On ne saura pas avoir la paix" sans le M23, dit Mgr Donatien Nshole

information fournie par France 24 • 19/02/2025 à 16:57

Monseigneur Donatien Nshole, secrétaire général et porte-parole de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco), a accordé un entretien à France 24. Avec d'autres religieux congolais, il parcourt la sous-région pour trouver une solution à la crise qui secoue l'est de la RD Congo, où les rebelles du M23 poursuivent une offensive inédite. Ces derniers, soutenus par Kigali, ne sont perçus par les autorités que comme "des supplétifs du Rwanda", note Donatien Nshole. "Ce sont quand même nos compatriotes", objecte le prélat, pour qui on "ne saura pas avoir la paix sans eux."