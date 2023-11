information fournie par France 24 • 22/11/2023 à 10:30

En RD Congo, le scrutin présidentiel sera observé par plusieurs missions d’observations… La plus importante : celle des églises catholiques et protestantes qui annoncent pouvoir déployer 60 000 observateurs le jour du vote… Et il y a la mission de l’UE… L’euro-députée suédoise Malin Bjork a lancé le déploiement ce mardi 21 novembre.