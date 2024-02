information fournie par France 24 • 15/02/2024 à 16:49

Alors que la situation est toujours critique autour de Goma, dans l'est de la RD Congo, une "marche des femmes" a été organisée mercredi à Kinshasa pour dire Non aux violences. Les combats s'intensifient entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales, plusieurs morts sont à déplorer ces derniers jours.