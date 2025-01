information fournie par France 24 • 21/01/2025 à 22:39

L'armée congolaise reconnaît une percée du M23 dans l'est, et affirme également avoir contenu le groupe armé dans plusieurs territoires. Le M23 s'est emparé de Minova mardi, un noeud commercial du Sud-Kivu. Et face à l'avancée des rebelles du M23, les déplacés arrivent en masse en périphérie de Goma. Selon l'ONU ce sont plus de 237.000 personnes qui ont pris la route de l'exil depuis début janvier.