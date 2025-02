information fournie par France 24 • 10/02/2025 à 23:10

Depuis deux jours, les habitants de l'Est de République Démocratique du Congo notent une accalmie dans les affrontements entre les rebelles du M23 et leurs soutiens rwandais contre les forces congolaises. Des forces congolaises qui ont arrêté plusieurs dizaines de militaires et de combattants locaux pour les présenter à la justice militaire. Ils sont accusés d’avoir commis des exactions contre des civils durant le week-end. Au moins neuf personnes ont été tuées selon la société civile locale.