information fournie par France 24 • 29/07/2024 à 11:31

La République démocratique du Congo a libéré samedi 27 juillet 420 prisonniers détenus dans la prison de Makala. La libération survient suite à la publication d'images par un journaliste récemment libéré, Stanis Bujakera, démontrant les conditions désastreuses du centre pénitencier. Le centre est la plus grande prison et la plus surpeuplée du pays, avec 15 000 détenus.