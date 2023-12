information fournie par France 24 • 28/12/2023 à 17:17

En République démocratique du Congo, la publication des résultats des élections générales, présidentielle, législatives et locales, se poursuit. Parallèlement à cette publication de la Céni, la société civile et notamment la mission d’observation des églises catholiques et protestantes (Cenco-ECC) a mis en place un système de dépouillement parallèle. Stéphane Ballong, rédacteur en chef à France 24, analyse les résultats du dernier rapport de la Cenco-ECC sur le déroulé des élections. Selon cette mission d'observation, il y a eu quelques irrégularités dans le scrutin.